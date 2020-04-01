شركات طيران خاصة مصرية تناشد وزير الطيران التدخل في ظل أزمة كورونا

ناشدت شركات طيران خاصة مصرية وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، التدخل لوقف خسائرها الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

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وقال بيان نشر على صفحة وزارة الطيران المدني مساء أمس: "ناشد رؤساء الشركات وزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب على هذه الأزمة".

وأضاف البيان أن الوزير التقى أمس الثلاثاء بعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

ومددت مصر الأسبوع الماضي فترة تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين اعتبارا من الأول من أبريل الجاري. بعد أن علقت الرحلات للمرة الأولى في 19 مارس الماضي، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده.

وسمحت السلطات باستمرار الرحلات التي تتيح عودة السياح إلى بلدانهم.

المصدر: "رويترز"