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اجتماع طارئ لوزراء مالية مجموعة العشرين

مال وأعمال

اجتماع طارئ لوزراء مالية مجموعة العشرين
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت الرياض مساء الاثنين، أن وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين سيعقدون اليوم الثلاثاء اجتماعا عبر الفيديو بهدف النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن كورونا.

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وقالت السعودية، التي تتولى حاليا رئاسة المجموعة، إنه "سينعقد برئاسة المملكة الاجتماع الثاني الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين الثلاثاء".

وأضافت في بيان أن الهدف من هذا الاجتماع هو "النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة كورونا وآثارها البشرية والاقتصادية، ومتابعة نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، والمضي قدما في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفعالية وفي الوقت المناسب".

وكان قادة دول المجموعة أكدوا الخميس الماضي خلال قمة طارئة عبر الفيديو التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا ضمن جبهة موحدة وضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من تبعات الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء، في وقت يلوح فيه في الأفق شبح ركود اقتصادي عالمي.

المصدر: "أ ف ب"

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