وزراء تجارة العشرين: الإجراءات الطارئة لمكافحة كورونا يجب أن تكون محددة الأهداف

شدد وزراء التجارة في بلدان مجموعة العشرين اليوم الاثنين، على ضرورة أن تكون الإجراءات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا محددة الأهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة.

وأضاف الوزراء في بيان مشترك، أن الوقت حان لأن يكثف المجتمع الدولي التعاون والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا.

وأكدوا أنهم يعملون لضمان تدفق مستمر للإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية والمواد الأساسية الأخرى.

وشددوا على أن الإجراءات الطارئة يجب ألا توجد حواجز غير ضرورية أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ويجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وجددوا تأكيدهم مواصلة العمل معا لإيجاد بيئة للتجارة والاستثمار تتسم بالحرية والنزاهة والاستقرار والشفافية ولا تنطوي على التمييز.

المصدر: رويترز