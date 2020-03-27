المغرب يمدد تعليق رسوم استيراد الحبوب

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الجمعة، أن المملكة ستمدد تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الطري وقائمة من الحبوب 45 يوما حتى 15 يونيو.

وأكدت أن وقف الرسوم يشمل القمح، والعدس، والحمص، والفاصولياء، والفول، بدء من أول أبريل.

وقالت إن القرار يستهدف تحقيق استقرار الإمدادات والأسعار في ظل توقع انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف وتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وحسب وزارة الزراعة، تغطي مخزونات المغرب من القمح الطري ثلاثة أشهر من الاستهلاك المحلي، علما أن الطلب على الطحين والحبوب قفز في ظل القلق من تفشي فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لاحتوائه.

وأعلن المغرب حالة طوارئ صحية قبل أسبوع وفرض إغلاقا عاما في شتى أنحاء البلاد.

المصدر: رويترز