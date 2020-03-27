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برلماني إيراني: تم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج

مال وأعمال

برلماني إيراني: تم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة لوكالة "إيسنا"، بأنه تم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات المفروضة على طهران.

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المركزي الإيراني يتحدث عن تحرير أموال مجمدة بفعل العقوبات

هذا ليس التصريح الأول لمسؤول إيراني بشأن الإفراج عن أموال إيرانية، فقبل أيام قال محافظ البنك المركزي الإيراني: "لدي أنباء بأنه سيتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بفعل العقوبات الأمريكية".

وعن المجالات التي سيتم استخدام الأموال المحررة فيها، أكد همتي، أن أي أموال يتم الإفراج عنها ستسخدم في شراء السلع الأساسية والأدوية والمعدات الطبية.

وتأتي الخطوة في وقت حرج تمر فيه إيران، حيث تكافح جاهدة تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 2926 شخصا.

بالإضافة لكورونا تعاني إيران من وضع اقتصادي حرج بسبب العقوبات الأمريكية، التي أثرت بشكل كبير على إيرادات البلاد، ولا سيما من النفط.

يتبع..

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