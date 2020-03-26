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واشنطن تتخلى عن خطط شراء النفط لرفد احتياطيها الاستراتيجي

مال وأعمال

واشنطن تتخلى عن خطط شراء النفط لرفد احتياطيها الاستراتيجي
Reuters
الولايات المتحدة تتخلى عن خطط لشراء نفط للاحتياطي الاستراتيجي
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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أنها تخلت عن خطط شراء النفط الخام لرفد الاحتياطي الاستراتيجي بسبب عدم وجود تمويل من الكونغرس.

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ونظرت الأسواق إلى تلك المشتريات على أنها وسيلة لاستيعاب بعض تخمة المعروض من الخام بالأسواق والناتجة عن تآكل الطلب بسبب وباء فيروس كورونا وفيض الإمدادات من المنتجين الكبار.

وتتخوف أسواق النفط من حدوث تراجع كبير على الطلب في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، وزيادة معروض الخام بعد فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق تخفيض الإنتاج بعد مارس 2020.

المصدر: "رويترز"

 

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