الملك سلمان في G20: يتوجب علينا إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنه على دول G20 إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، في أسرع وقت ممكن.

وجاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للملك سلمان خلال الاجتماع الاستثنائي لقادة G20 اليوم الخميس، واللافت في القمة بأنها جرت عبر جسر تلفزيوني.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين : على الصعيد التجاري، يتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، في أسرع وقت ممكن، وخاصة الإمدادات الطبية الأساسية.#G20SaudiArabia#G20VirtualSummit#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 26, 2020

وأضاف العاهل السعودي، أن "جائحة كورونا أزمة إنسانية تتطلب استجابة عالمية ويعول العالم على مجموعة العشرين للتكاتف والعمل معا لمواجهتها بعد أن توسع تأثيها ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلبا على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية".

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وأشار إلى أن "G20 أثبت من قبل فاعليتها في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية وقدرتها على تجاوزها. واليوم، بتعاوننا المشترك، نحن على ثقة بأننا سنتمكن معا بعون الله من تجاوز هذه الأزمة والمضي قدما نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالرخاء والصحة والازدهار".

وشدد الملك سلمان على أهمية مد يد العون للدول النامية والأقل نموا لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.

كذلك رحب بالإجراءات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وإجراءات لحماية الوظائف.

وأكد على أهمية التعاون بين دول G20 لمواجهة كورونا، وقال الملك سلمان: "في ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لـG20 دورا محوريا في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة، لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي".

#عاجل

خادم الحرمين الشريفين : على الصعيد الاقتصادي، وفي ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة، لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.#واسpic.twitter.com/6V8zbipG5H — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 26, 2020

ويأتي الاجتماع الاستثنائي لدول G20 في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر حدوث انكماش اقتصادي كبير بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات العزل التي اتخذتها حكومات للحد من انتشاره.

المصدر: واس