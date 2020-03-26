السعودية.. بدء أعمال قمة العشرين الافتراضية لمكافحة كورونا برئاسة الملك سلمان

بدأت اليوم الخميس أعمال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين بمشاركة قادة هذه الدول وبرئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال العاهل السعودي في كلمته إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية وتنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وشدد الملك سلمان على ضرورة "تنسيق استجابة موحدة لمواجهة جائحة كورونا وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي".

ولفت الملك إلى أن مسؤولية السعودية ومجموعة العشرين، "هي مساعدة الدول النامية والأقل نموا لتجاوز أزمة كورونا وتبعاتها".

وكانت السعودية أعلنت في 18 مارس الجاري، عن اتصالات مستمرة مع دول مجموعة العشرين لعقد اجتماع قمة استثنائي افتراضي، لبحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا.

Sputnik

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارك في فعاليات القمة الافتراضية عبر الفيديو.

المصدر: وكالات