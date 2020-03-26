إغلاق المطاعم والمقاهي.. موسكو تتخذ إجراءات إضافية لمكافحة كورونا وتستثني عددا من الأنشطة

قررت سلطات العاصمة الروسية اليوم الخميس فرض قيود إضافية منها إغلاق المطاعم والمقاهي لمدة أسبوع، وذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في موسكو.

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ووفقا لمرسوم صدر عن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، يجب تعليق عمل المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها من مؤسسات تقديم الطعام ابتداء من تاريخ 28 مارس الجاري وحتى 5 أبريل القادم، ويستثنى من هذا القرار خدمات توصيل الطلبات الخارجية، أي أن المطاعم يمكنها مواصلة العمل من أجل توصيل الطلبات إلى المنازل.

كذلك تضمن المرسوم إجراءات أخرى لمكافحة كورونا:

- تعليق عمل منشآت البيع بالتجزئة (المتاجر)، باستثناء الصيدليات ومخازن الأدوية، أي أن محلات المواد الغذائية والصيدليات ستواصل عملها دون قيود.

- إغلاق مجموعة من الأماكن العامة وهي عدد من الحدائق الكبيرة في العاصمة الروسية، ومحمية ومتحف "تساريتسينو"، ومتحف كولومينسكي،

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- توقف تقديم الخدمات التي تتطلب وجود العميل بشكل شخصي، مثل صالونات الحلاقة، ويستثنى من ذلك الخدمات الطبية وخدمات رعاية المسنين وغيرهم من المحتاجين، والخدمات الاجتماعية الأخرى مثل خدمات النقل والخدمات المصرفية والاتصالات والبريد وغيرها،

- كذلك أوصت سلطات موسكو بالتوقف عن زيارة الأماكن الدينية خلال الفترة القادمة.

المصدر: RT