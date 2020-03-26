روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى البلاد

قررت الحكومة الروسية تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أعلنت الحكومة عنها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس.

وفي خطوات أخرى، وجهت الحكومة لمؤسسات السلطة الفدرالية نقل أكبر عدد ممكن من موظفيها للعمل عن بعد، كما وجهت لسلطات المقاطعات والأقاليم الروسية بتعليق عمل مراكز التجارة والترفيه ودور السينما وحظر استخدام الشيشة في الأماكن العامة.

يتبع...