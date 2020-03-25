بوتين يطرح سلسلة اقتراحات اجتماعية واقتصادية لكبح تفشي كورونا في روسيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشعب خطابا متلفزا هاما طرح فيه سلسلة مقترحات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى وقف تفشي فيروس كورونا في البلاد والحد من آثاره.

وشدد بوتين في خطابه على أن الأولوية القصوى في الوضع الحالي تكمن في الحفاظ على حياة وصحة وسلامة المواطنين الروس، مشيرا إلى ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات استباقية بغية تحقيق هذا الهدف.

وناشد الرئيس جميع المواطنين بالالتزام على نحو صارم بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة والسلطات الصحية بغية تقليص خطر إصابتهم بالفيروس.

كما اقترح بوتين تأجيل موعد التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية التي طرحها في وقت سابق من العام الجاري، مؤكدا أن القرار بشأن الموعد الجديد للتصويت سيتخذ لاحقا بالتشاور مع الخبراء.

وأعلن الرئيس كامل أيام الأسبوع القادم (من 28 مارس حتى 5 أبريل) عطلة في عموم أراضي البلاد، تكون مدفوعة الأجر، بغية خفض وتيرة تفشي الفيروس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جميع البنى التحتية الحيوية بما في ذلك النقل العام ومؤسسات الحكم والمؤسسات الطبية لن تتوقف عن العمل خلال هذه الفترة.

كما اقترح بوتين دفع مبالغ مالية إلى العائلات المستفيدة من برنامج "صناديق الأمومة"، بشكل شهري وعلى مدى الأشهر الثلاثة القادمة، بقيمة خمسة آلاف روبل مقابل كل طفل تحت سن ثلاث سنوات.

يتبع..