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وزارة الصناعة والتجارة الروسية تحفز مبيعات السيارات في روسيا بخطة جديدة

مال وأعمال

وزارة الصناعة والتجارة الروسية تحفز مبيعات السيارات في روسيا بخطة جديدة
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعدت وزارة الصناعة والتجارة مشروع مرسوم يهدف لدعم برنامجي "سيارة العائلة" و"السيارة الأولى" الهادفين لتحفيز مبيعات السيارات في روسيا.

ويهدف مشروع المرسوم لتعويض المؤسسات الائتمانية، أي البنوك، عن النفقات التي تتكبدها جراء تقديم قروض بشروط ميسرة للراغبين في شراء السيارات الخفيفة بموجب البرنامجين .

وفي إطار البرنامجين يتم تقديم تسهيلات وقروض ميسرة للمواطنين الروس من أجل اقتناء السيارات، وبذلك فإنهما يحفزان قطاع صناعة السيارات في روسيا.

ويدخل المرسوم تعديلات على البرنامجين الحالين.

ووفقا لوزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، فالمرسوم الجديد يوسع دائرة المستفيدين ليشمل الأسر التي تملك طفلا واحدا، ويرفع السعر الأقصى للسيارة التي يمكن شراؤها عبر البرنامج إلى 1.5 مليون روبل (18 ألف دولار)، ما سيسمح للأسر الكبيرة في روسيا شراء سيارة واسعة بشروط ميسرة.

كما أن المرسوم يهدف لتحفيز قطاع السيارات الصديقة للبيئة، حيث يقدم خصما بنسبة 25% على شراء السيارات الكهربائية التي يتم شراؤها بواسطة قرض.

المصدر: RT

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