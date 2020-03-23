هبوط معظم أسهم الخليج

واصلت معظم البورصات في الخليج خسائرها اليوم الاثنين، مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي عميق بسبب تنامي الإغلاقات العامة في المنطقة وغيرها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

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وفي دبي، نزل المؤشر 3.8%، تحت وطأة تهاوي سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 5%، وانخفض "سهم بنك دبي الإسلامي" بنسبة 3.2%.

وقالت الإمارات، وهي المركز السياحي والتجاري للمنطقة، إنها ستعلق جميع الرحلات الجوية للركاب والطيران العارض لأسبوعين من أجل التصدي للفيروس.

يسري القرار في غضون 48 ساعة، مع استثناء رحلات شحن البضائع والإجلاء الطارئ. وأعقب ذلك إعلان طيران الإمارات تعليقا مؤقتا لجميع خدمات نقل الركاب لمدة أسبوعين بدءا من 25 مارس الجاري.

وأغلق سهم شركة الطيران الوحيدة المدرجة في أسواق الإمارات، العربية للطيران، منخفضا 5%، ليصل إجمالي خسائره منذ بداية العام إلى 43%.

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وتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 3.1%، مع هبوط سهم أكبر بنوك البلاد، "بنك أبوظبي الأول"، بنسبة 3.1%.

وانخفض المؤشر العام السعودي بنسبة 2.9%، بقيادة سهم "البنك السعودي الفرنسي"، الذي هوى بنسبة 8.3%، في حين نزل سهم مصرف "الراجحي" بنسبة 1.1%.

وفرضت المملكة حظر تجول على مستوى البلاد بدءا من يوم بعد الإعلان عن قفزة بنحو الربع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ورصدت دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من 1700 حالة إصابة وأربع وفيات بسبب الفيروس. والسعودية هي الأكثر تأثرا حتى الآن، بعدد 511 إصابة مؤكدة.

المصدر: "رويترز"