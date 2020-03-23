بورصة مصر تحقق أكبر قفزة في العالم بعد تصريحات السيسي

قالت وكالة بلومبرغ إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي حقق أكبر قفزة في العالم بعد أنباء تفيد بأن البنك المركزي سيدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مصري، بما يعادل 1.3 مليار دولار.

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وأوضحت بلومبرغ أن مؤشر EGX30 قد ارتفع بنسبة 6.8% بعد فترة قصيرة من افتتاح البورصة اليوم في القاهرة، ليمدد الزيادة بنسبة 5.9% التي شهدتها الجلسة السابقة.

وارتفع البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية SAE 5% و10% على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الرئيس المصري وبعد إغلاق البورصة أمس الأحد قال إنه سيقدم الأموال لدعم سوق الأسهم، بينما حث المصريين على احترام الإجراءات الصارمة المعمول بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مصر.

المصدر: وكالات