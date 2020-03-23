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"آبل" تلغي القيود على شراء أجهزة آيفون

مال وأعمال

Reuters
"آبل" تلغي القيود على شراء أجهزة آيفون
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أظهرت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة "آبل"، اليوم الاثنين، أن الشركة الأمريكية تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف "آيفون"، التي تقتصر على جهازين فقط.

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وتتيح قوائم المشتريات من المتاجر الإلكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين للعملاء شراء أكثر من عشرة أجهزة، ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات "آيباد" و"ماكبوك".

وهذا الشهر، قالت "آبل" إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيسي للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو وهو ما يعني التحول فعليا لموقعها الإلكتروني.

المصدر: "رويترز"

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