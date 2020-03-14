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"آبل" تغلق جميع متاجرها خارج الصين بسبب كورونا

مال وأعمال

Reuters AS/ JAS
تدابير احترازية ضد كورونا في أحد متاجر آبل
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اتخذت شركة "آبل" الأمريكية قرارا بغلق جميع متاجرها المتواجدة خارج الصين للأسبوعين القادمين، في خطوة تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأكد المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، غلق المتاجر التي يقدر عددها بالمئات خارج الصين، مضيفا أنه "يجب علينا القيام بكل ما يلزم لمنع تفشي فيروس كورونا".

وتابع في تغريدة "آبل ستغلق مؤقتا جميع المتاجر خارج الصين حتى 27 مارس، كما تخصص 15 مليون دولار للمساعدة في تحقيق التعافي من الفيروس حول العالم".

ويستثني قرار الغلق المتاجر الموجودة في الصين، والتي أعيد فتحها اليوم السبت تزامنا مع تباطؤ تسجيل حالات الإصابة في البلاد.

المصدر: "الغارديان"

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