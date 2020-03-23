وزير يتحدث عن تداعيات انتشار كورونا على قطاع الأعمال الروسي

أقر وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشتنيكوف، بأن انتشار فيروس كورونا سيؤثر بشكل سلبي على قطاع الشركات الصغيرة في البلاد، لكن ذلك سيكون مؤقتا.

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وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية، إن "الوضع سيكون صعبا للغاية في الأشهر القادمة، حيث أن قطاع الشركات الصغيرة سيشعر بذلك بشكل قوي، لاسيما في المدن الكبيرة، لذلك من المهم توجيه جميع الإجراءات لدعم هذا القطاع لتجاوز المرحلة الحالية".

وأضاف، أن "على أي حال من الأحوال فإن كل هذه الأوبئة وكل هذه الصدمات مؤقتة، ومن ثم سيعود الاقتصاد إلى منحى النمو، لكن مستوى النمو يعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة وكفاية اتخاذ الإجراءات الآن".

وكانت الحكومة الروسية اتخذت مجموعة إجراءات لدعم قطاع الأعمال في روسيا، ولاسيما الطيران والسياحة، حيث أعلنت عن تأسيس صندوق بقيمة 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) لدعم الاقتصاد.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ حتى اليوم 367 شخصا.

المصدر: "نوفوستي"