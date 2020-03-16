روسيا.. 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد ومواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه سيكون بمقدور الحكومة هذا العام استخدام 300 مليار روبل (نحو 4 مليارات دولار) من الاحتياطي لتغطية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال اجتماعي حكومي جرى اليوم بحث خلاله ميشوستين مع أعضاء الحكومة الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتدابير دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات التي يواجهها بسبب هبوط أسعار النفط.

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وأكد ميشوستين، أن الأولوية الآن هي لدعم القطاع الصحي، حيث أوعز بتقديم حوافز إضافية للمؤسسات الطبية التي تقوم بمكافحة انتشار كورونا في البلاد.

كذلك كشف رئيس الحكومة عن حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها إغلاق الحدود مع بيلاروس، وتأسيس صندوق لدعم الشركات والمواطنين المتضررين من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة ستسهل إجراءات الإقراض للشركات، حيث ستقدم قروضا بشروط ميسرة.

أما فيما يتعلق بقطاعي الطيران والسياحة، فأعلن ميشوستين أن الحكومة ستؤجل موعد سداد الضرائب المستحقة، كما ستقوم السلطات بتسهيل إجراءات الاستيراد.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورورنا في روسيا بلغ حتى الآن 63 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في العالم 170191.

المصدر: وكالات