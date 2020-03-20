متى ستنتهي حرب أسعار النفط؟

لم يستبعد ستانيسلاف ميتراخوفيتش، الخبير في صندوق أمن الطاقة الوطني، استمرار حرب الأسعار في سوق النفط لفترة طويلة، والتي ساهمت في تهاوي أسعار الذهب الأسود.

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وقال الخبير لـRT : "يجب أن نتأمل الأفضل، ولكن علينا الاستعداد للأسوأ"، في إشارة إلى احتمال استمرار هبوط أسعار النفط.

وأضاف:" الوضع في سوق النفط يمكن أن يزداد سوء، لكن حقيقة ارتداد أسعار النفط من المستويات المتدنية بين الحين والأخر دليل على أن ليس جميع المضاربين متفقين على أن سعر برميل النفط يجب أن يكون متدنيا لفترة طويلة، إذ أن بقاء أسعار النفط المنخفضة سيدفع العديد المشاركين في سوق النفط من الخروج منها".

وعن تذبذب أسعار النفط في الأسواق، قال الخبير: "إننا لا نعرف ما إذا سيكون هناك اتفاق جديد لدول (أوبك+)، ولا نعرف ماذا سيحل بفيروس كورونا، يوجد الكثير من حالات عدم اليقين، وبسبب ذلك تحدث التقلبات في سوق النفط".

وعادت أسعار النفط للارتفاع أمس الخميس، حيث "قفزت" بنحو 16%، وصعد مزيج "برنت" إلى مستوى 29 دولارا للبرميل، بعد هبوطها الحاد يوم الأربعاء.

ورغم ارتفاع أسعار الخام الخميس، إلا أنها ما تزال دون الحاجز النفسي عند 30 دولارا للبرميل.

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وانهارت أسعار النفط مؤخرا بعد فشل موسكو والرياض في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020 في إطار تحالف "أوبك+".

ورفضت الرياض مقترحا روسيا بتمديد تخفيضات الإنتاج بناء على الشروط الحالية، فيما لم تقبل موسكو مقترحا سعوديا بزيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وعقب ذلك أعلنت السعودية عزمها زيادة إنتاج النفط بشكل كبير اعتبارا من أبريل القادم، ما ساهم في هبوط أسعار الخام.

المصدر: RT