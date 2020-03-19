ارتفاع أسعار النفط بعد محفزات أوروبية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو ملحوظ في ظل إجراءات أعلنت عنها دول وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، صعدت عقود خام "برنت" بنسبة 8.60% إلى 27.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 15.7% إلى 23.44 دولار للبرميل.

ورغم ارتفاع أسعار الخام اليوم إلا أنه ما زال دون الحاجز النفسي عند 30 دولارا للبرميل، وكانت أسعار الذهب الأسود قد هبطت أمس إلى أدنى مستوياتها في سنوات، إذ هبط مزيج "برنت" إلى أدنى مستوى منذ 1983، فيما نزل الخام الأمريكي إلى أضعف مستوى له منذ 2003.

وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم في ظل محفزات أعلنت عنها دول في العالم، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

كما أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس الموافقة على مدفوعات نقدية بقيمة 500 مليار دولار لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، وقروض بقيمة 50 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية.

كذلك تعهدت كوريا الجنوبية بتمويل طارئ بقيمة 39 مليار دولار للشركات الصغيرة، أما تركيا فقد أعلنت عن حزمة إجراءات بقيمة 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: وكالات