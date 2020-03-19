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المركزي الأوروبي يطلق برنامجا بـ750 مليار دولار لدعم الاقتصاد

مال وأعمال

المركزي الأوروبي يطلق برنامجا بـ750 مليار دولار لدعم الاقتصاد
Reuters
المركزي الأوروبي يطلق برنامجا بـ750 مليار دولار لدعم الاقتصاد
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أعلن المصرف المركزي الأوروبي، الأربعاء، إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، في خطوة مفاجئة يسعى من خلالها للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

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وأوضح المصرف في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس حكامه عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن "برنامج الشراء الطارئ الوبائي سيكون موقتا وسيستمر إلى حين يقرر المصرف أن مرحلة أزمة فيروس كورونا قد انتهت، ولكن على أي حال ليس قبل نهاية العام".

ويأتي قرار المركزي الأوروبي بعد ستة أيام فقط من اتخاذه حزمة تدابير تحفيزية لم تتمكن من تهدئة المخاوف السائدة في الأسواق.

وقال المركزي الأوروبي في بيانه إنه "ملتزم بتأدية دوره في دعم كل المواطنين في منطقة اليورو في هذه الأوقات العصيبة".

كما أعرب المصرف عن استعداده لتخفيف بعض القيود التي يفرضها على شراء السندات، وذلك لمساعدة الدول التي تراجعت عائدات سنداتها بسبب الهلع من فيروس كورونا.

وكان خبراء هاجموا في الأيام الماضية المركزي الأوروبي لعدم بذله جهدا كافيا لدعم منطقة اليورو، مقارنة بالتدابير الجذرية التي اتّخذها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

ولاقت خطوة المركزي الأوروبي الجديدة ترحيبا فوريا.

وقال كبير الخبراء في مكتب "بيكتيه ويلث ماناجمنت" فريدريك دوكروزيه، إن الوصفة الأخيرة للمركزي الأوروبي يمكن أن "تغير المعادلة بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو وأسواق الائتمان" إذا ما ترافقت مع تحرك على المستوى الضريبي في دول منطقة اليورو.

ورحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس ببرنامج الدعم الاقتصادي الذي أطلقه المركزي الأوروبي، مطالبا دول منطقة اليورو بملاقاة هذه المساعدة الاستثنائية بالمزيد من "التضامن المالي  والتدابير الموازنية".

المصدر: "أ ف ب"

 

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