خطة أمريكية تتضمن توزيع 500 مليار دولار على الأمريكيين

كشفت وزارة المالية الأمريكية، الأربعاء، تفاصيل خطتها لدعم الاقتصاد الأمريكي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، الذي ساهم في تهاوي البورصة الأمريكية.

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وتتضمن الخطة إجراء يهدف لتوزيع ما يصل إلى نصف تريليون دولار نقدا على المواطنين الأمريكيين، وقالت الوزارة في مذكرة إنه "من المقترح توزيع أموال على دفعتين لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة. توزيع 250 مليار دولار ابتداء من 6 أبريل و250 مليار دولار أخرى اعتبارا من 18 مايو".

وأضافت الوزارة أن قيمة الدفعة المالية التي سيحصل عليها المواطن الأمريكي ستعتمد على دخله، كذلك قدمت الوزارة حزمة اقتراحات لدعم الشركات.

وتضمنت الاقتراحات تقديم 300 مليار دولار لإقراض الشركات الصغيرة، و150 مليار دولار على شكل ضمانات للقروض التي ستقدم للقطاعات الاقتصادية التي تعاني من مشاكل اقتصادية بسبب كورونا، وتقديم 50 مليار دولار بشكل خاص لقطاع الطيران، الذي يعتبر أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا.

وفي وقت سابق كشف كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن إجمالي حزمة الدعم الاقتصادي ستبلغ 1.3 تريليون دولار، وهو ضعف ما تم تخصيصه لمواجهة الأزمة المالية 2008 – 2009.

ويتوجب على الكونغرس الأمريكي إقرار خطة الوزارة قبل البدء في تطبيقها، إذ أن الكونغرس يعد الجهة التي تملك الحق في البلاد بإقرار الميزانية والمسائل المتعلقة بها.

المصدر: "نوفوستي"