ترامب يوقع على مشروع القانون الخاص بمكافحة "كورونا"

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء على مشروع القانون الخاص بمكافحة فيروس "كورونا"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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وذكر موقع "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الخميس: "وقع دونالد ترامب على القانون الخاص بكورونا الذي يتضمن حزمة إغاثية من بينها الاختبار المجاني لفيروس كورونا، وإجازة طارئة مدفوعة"​​​.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأربعاء، عن زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بين العسكريين والخبراء المدنيين في الوزارة.

وبحسب بيان البنتاغون، فقد تم الكشف عن إصابة لدى 89 شخصا، بزيادة 30 شخصا خلال الـ24 ساعة، من بينهم 49 عسكريا (بزيادة 13 شخصا خلال 24 ساعة، ولا يزال ثلاثة أشخاص في المستشفيات)، و 14 مدنيا (بزيادة وصلت إلى ستة أشخاص، وستة في المستشفيات)، و19 من أفراد الأسر (بزيادة سبعة أشخاص وواحد في المستشفى) وسبعة عمال متعاقدين (بزيادة أربعة أشخاص، واحد في المستشفى)، وقد تعافى بالفعل سبعة جنود.

وأشار البيان إلى أن القيادة الشمالية الأمريكية، التي تشمل منطقة مسؤوليتها أراضي البلاد، خصصت بالفعل ما يقرب من 1500 جندي لمساعدة وزارة الصحة.

هذا ووصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في جميع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وسائل الإعلام العالمية إلى 6400 حالة، حيث بلغ عدد الوفيات 108.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، صنفته "حادثة جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة في أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية آلاف.

المصدر: وكالات