البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات

واصلت مؤشرات البورصة انخفاضها في مصر بختام التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل رأس المال السوقي نحو 493.630 مليار جنيه وتخسر 18.8 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.84% ليصل إلى مستوى 8,756.7 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.37% ليصل إلى مستوى 1188 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.68% ليصل مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 927.8 نقطة.

وكانت قد أوقفت البورصة التداول لمدة نصف ساعة قبيل إغلاقها اليوم لتراجع المؤشر المئوي 5%.

وأكد خبراء أسواق المال أن السوق المصري لن يصمد كثيرا في مواجهة المخاطر العالمية، فالاقتصاد العالمي على صفيح ساخن، وكل شيء يهوي، ولا مقاوم سوى الذهب.

المصدر: فيتو