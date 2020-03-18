روحاني: الصناعة النووية الإيرانية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الصناعة النووية الإيرانية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها.

وأكد الرئيس الإيراني، أن "العدو لم يتمكن من إخضاع إيران عبر الضغوط الاقتصادية"، في إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وخاصة على صادرات البلاد من النفط التي تعد عصب الاقتصاد الإيراني.

وأشار روحاني في سياق آخر، إلى أن بلاده ردت، وسترد على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

يتبع..