البنك المركزي المصري يخفض الفائدة 3%

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ اليوم الاثنين بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

إقرأ المزيد

وقال المركزي إن خفض الفائدة جاء على ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما اعتاده المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع طارئ لها اليوم الاثنين خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.

وأكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي يهدف لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف بواقع 9٪ خلال الربع الرابع من 2020.

المصدر: وكالات