تحرك بنوك مركزية خليجية بعد قرار أمريكي

تحرك عدد من البنوك المركزية في منطقة الخليج بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأحد بنحو مفاجئ، على خلفية أزمة فيروس كورونا.

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وخفض المركزي السعودي اليوم معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس بعدما خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق 0 – 0.25% مع اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا.

كما خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية، وذكر على موقعة الإلكتروني أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1%، وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.5%.

أما مصرف الإمارات المركزي فقد خفض سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس.

بدوره قال بنك الكويت المركزي، إنه خفض سعر الخصم بواقع مئة نقطة أساس إلى 1.5% من 2.5% ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه.

كما خفض مصرف البحرين المركزي سعر الإيداع لأجل ليلة من 1.50% إلى 0.75%، وسعر الإيداع لأجل شهر من 2.20% إلى 1.45%، وسعر الإقراض للبنك من 2.45% إلى 1.70%.

وعلى صعيد متصل أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات.

كذلك أكدوا على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

المصدر: "رويترز"