الدولار يرتفع في مصر والبورصة تنهار

ارتفع سعر الدولار في مصر، اليوم الاثنين، حيث سجل أمام الجنيه في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.59.

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وزاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 3 قروش خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.70 جنيه للشراء، كما زاد سعر البيع بنحو 3 قروش إلى 15.80 جنيه.

وانهارت مؤشرات البورصة المصرية وسجلت تراجعا كبيرا في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ما دفع إدارة البورصة لتعليق جلسة التداول لمدة نصف الساعة.

المصدر: وكالات