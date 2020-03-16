مع انتشار كورونا.. الجزائر تعلق الرحلات الجوية والبحرية مع أوروبا

قررت الجزائر اليوم تعليق الرحلات الجوية والبحرية من وإلى أوروبا ابتداء من 16 مارس الجاري، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والذي تسارع مؤخرا في القارة العجوز.

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جاء ذلك بحسب تعليمات أصدرها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الاثنين، إلى وزارة النقل الجزائرية لتعليق الحركة الجوية والبحرية مع أوروبا.

ونقلت صحيفة "النهار" عن بيان صدر عن الحكومة الجزائرية، أنه تم اتخاذ القرار بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

ووفقا للبيان فإن التعليق الاستثنائي سيكون مصحوبا بترتيبات، لإجلاء الرعايا الجزائرين من أوروبا، وذلك بحسب شروط ستحدد من قبل شركات النقل البحرية والجوية.

المصدر: "النهار"