 
مباشر
عاجل
ألمانيا تغلق حدودها مع النمسا وفرنسا وسويسرا

كورونا.. المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية الدولية

أخبار العالم العربي

كورونا.. المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية الدولية
Reuters YB/PKP
مطار مراكش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng61

قررت السلطات المغربية اليوم الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى المغرب حتى إشعار آخر.

إقرأ المزيد
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 21 دولة سجل فيها كورونا
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 21 دولة سجل فيها كورونا

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن هذا القرار "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

وكانت الرباط علقت أمس السبت الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، في تمديد لحظر سابق للسفر شمل الصين وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر.

وأعلن المغرب عن 28 إصابة بالفيروس بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا