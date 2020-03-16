البورصات العالمية تتراجع وسط مخاوف من تداعيات كورونا

تراجعت بورصات عالمية اليوم في ظل حالة الفزع في الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا، ويأتي ذلك في وقت فشلت فيه إجراءات التيسير النقدي للبنوك المركزية العالمية في طمأنة المستثمرين.

أوروبا:

نزل المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 4.5% لأقل مستوى منذ 2013، وهبطت البورصات في فرنسا وإسبانيا مع انضمام البلدين لإيطاليا في تطبيق إغلاق محلي للأنشطة.

وتراجع المؤشر "داكس" الألماني، بحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.14% إلى 8573.07 نقطة، فيما هبط المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 8.12% إلى 3784.12 نقطة.

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وقلص مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأحد أسعار الفائدة لما يقرب من الصفر في تحرك عاجل جديد، كما أطلق برنامجا للتيسير الكمي يشمل شراء سندات إضافية بقيمة 700 مليار دولار.

وتبعت الفدرالي الأمريكي البنوك المركزية في اليابان وأستراليا ونيوزيلندا بإجراءات خاصة بها، ولكن هذا لم يوقف تراجع الأسهم في البورصات.

الأسواق العربية:

تراجعت معظم البورصات العربية مع هبوط أسعار النفط وانخفاض البورصات العربية، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 2.08% إلى 6154.42 نقطة، فيما انخفضت المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 5.45% إلى 1856.33 نقطة، ومؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 7.58% إلى 3557.47 نقطة.

بورصة موسكو:

انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 3.41% إلى 2237.39 نقطة، في حين هبط المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.88% إلى 943.26 نقطة.

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كذلك تراجع الروبل الروسي خلال التعاملات أمام الدولار واليورو، وصعد سعر صرف الدولار بواقع 2.40 روبل إلى 74.98 روبل، أما اليورو فقد ارتفع بواقع 3.21 روبل إلى 83.94 روبل، وفقا لما أظهرته بورصة موسكو.

المصدر: وكالات