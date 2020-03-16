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النفط يواصل تراجعه بسبب كورونا

مال وأعمال

النفط يواصل تراجعه بسبب كورونا
Reuters
النفط يواصل تراجعه بسبب كورونا
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هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مع فشل خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المالية العالمية المصابة بالفزع من انتشار فيروس كورونا.

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وانخفض خام "برنت"، بحلول الساعة 08:47 بتوقيت غرينتش، بنسبة 6.65% إلى 31.6 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.79% إلى 30.21 دولار للبرميل.

وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر أمس الأحد في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

وجاء الهبوط على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "لآخره" في الولايات المتحدة، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبالإضافة للحالة المحيطة بانتشار فيروس تعرضت أسعار النفط لضغوط بعدما فشلت دول تحالف "أوبك+" في التوصل لاتفاق بشأن شروط تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية.

المصدر: "رويترز"

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