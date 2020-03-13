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بورصة موسكو تعوض بعض خسائرها

مال وأعمال

بورصة موسكو تعوض بعض خسائرها
Sputnik
بورصة موسكو
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عوضت البورصة الروسية اليوم الجمعة بعض الخسائر التي منيت بها أمس، وارتفعت المؤشرات الروسية على خطى نظيرتها في أوروبا وصعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 15:28 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 5.16% إلى 2404.27 نقطة، في حين صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 8.39% إلى 1048.03 نقطة.

وعاودت أسواق الأسهم الأوروبية الارتفاع اليوم، إذ ساعدت إشارات بحزمة تحفيز أمريكية في تهدئة المخاوف بشأن صدمة اقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا.

كما صعد الروبل الروسي خلال التعاملات أمام الدولار واليورو، وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.61 روبل إلى 72.24 روبل، أما اليورو فقد انخفض بواقع 2.96 روبل إلى 80.54 روبل، وفقا لما أظهرته بورصة موسكو.

المصدر: "إنترفاكس"

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