"بيتكوين" لم يتحمل الضربة

هبطت قيمة عملة "البيتكوين" اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في نحو عام، بعدما كانت العملة الرقمية قد أظهرت تألقا كبيرا في العالم.

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وجرى تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، عند مستوى 5.2 ألف دولار، وكانت العملة قد انخفضت في وقت سابق اليوم إلى مستوى الـ4 آلاف دولار لفترة وجيزة.

على مدى الأسبوع الجاري، جرى تداول "البيتكوين" عند مستوى الـ8 آلاف دولار، رغم الهبوط الحاد الذي كانت تشهده الأسواق العالمية بسبب المخاوف الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا.

إلا أن العملة الرقمية هبطت أمس مع انهيار البورصة الأمريكية، والتي سجلت أسوأ مستوى منذ العام 1987، حيث انخفضت مؤشراتها الرئيسية بنحو 10%.

وشهدت بورصة "وول ستريت" أمس حالة هلع، حيث قام المستثمرون ببيع الأسهم بشكل واسع، بعدما لم يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعودا جادة لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "لينتا.رو"