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هبوط حاد في البورصة الأمريكية

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هبوط حاد في البورصة الأمريكية
Reuters
هبوط حاد في البورصة الأمريكية
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هوت مؤشرات البورصة الأمريكية اليوم بنحو 7%، بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا بأنه وباء عالمي، وفرض واشنطن قيودا على السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

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وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بحلول الساعة 17:05 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.25% إلى 1942.39 نقطة، في حين هبط المؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بنسبة 7.02% ليغلق عند 2549.05 نقطة.

فيما تراجع المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 6.79% إلى 7412.10 نقطة، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وبذلك تكون البورصة الأمريكية قد تراجعت لليوم الثاني على التوالي، وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلق السفر من أوروبا، وذلك في إطار التدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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