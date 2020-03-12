بورصة موسكو تتلون بالأحمر

انخفضت بورصة موسكو اليوم الخميس، على خطى الأسواق العالمية التي تراجعت بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا بأنه وباء عالمي، وفرض واشنطن قيودا على السفر.

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وتراجع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، بنسبة 5.1% إلى 2366.4 نقطة، كما انخفض المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 8.1% إلى 997.93 نقطة، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ يوليو 2017.

أما في سوق العملات فهبط الروبل أمام الدولار واليورو، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 1.65 روبل إلى 74.6 روبل للدولار، في حين صعد اليورو بواقع 1.87 روبل إلى 84.02 روبل لليورو.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي، وأضافت أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتراجعت البورصات العالمية، ومنها الآسيوية والأوروبية، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا على السفر من أوروبا في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

ونزل المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" بنسبة 4.9%، مع هبوط المؤشر الفرعي لأسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 8.6% ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من ست سنوات.

المصدر: وكالات