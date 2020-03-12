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النفط ينخفض بعد فرض واشنطن قيودا على السفر من أوروبا

مال وأعمال

النفط ينخفض بعد فرض واشنطن قيودا على السفر من أوروبا
Sputnik
النفط ينخفض بعد فرض واشنطن قيودا على السفر من أوروبا
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انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية، بعد أن فرضت واشنطن حظرا على السفر من أوروبا.

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وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول خام "برنت" عند 34.14 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 4.6%، وانخفض الخام بنحو 4% الأربعاء.

في حين هبط الخام الأمريكي بنسبة 4.2% إلى 31.60 دولار للبرميل، بعد أن نزل 4% في الجلسة السابقة.

والخامان القياسيان منخفضان بنحو 50% عن مستويات مرتفعة بلغاها في يناير الماضي، وسجلا يوم الاثنين أكبر انخفاض في يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991 بعد أن شنت السعودية حرب أسعار.

كما تراجعت الأسهم العالمية الخميس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلق السفر من أوروبا، وذلك في إطار التدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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