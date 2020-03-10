الولايات المتحدة تؤجل بيع النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها أرجأت بيع ما يصل إلى 12 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بسبب هبوط سعر الخام.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بيع جزء من الاحتياطي البترولي المخصص للطوارئ في أواخر فبراير، قبل تفشي فيروس كورونا، وعدم اتفاق منتجي النفط على الأسعار ما هوى بأسعار الخام.

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جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت اليوم بنحو 8% لتتعافى من الخسارة التي سجلتها الاثنين، حيث هبطت مسجلة أسوأ أداء يومي في نحو 30 عاما.

ويأتي ذلك في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل توقعات بهبوط أسعار النفط وتباطؤ تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين.

وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت عقود خام "برنت" بنسبة 8.3% إلى 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 7.9% إلى 33.59 دولار للبرميل.

ونزل الخامان القياسيان 25% يوم أمس الاثنين، لينخفضا لأدنى مستوياتهما منذ فبراير 2016 ويسجلان أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير 1991، حين تراجعت أسعار النفط بحدة عند اندلاع حرب الخليج الثانية.

وجاء الانخفاض الحالي بعدما فشلت السعودية وروسيا يوم الجمعة في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط لدعم أسواق النفط.

المصدر: وكالات