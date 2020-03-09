الجزائر تشدد على ضرورة الوصول إلى قرار سريع لتحقيق التوازن في سوق النفط

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده تجري مشاورات مستمرة مع منتجين آخرين للنفط منذ يوم الجمعة بعد فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الاتفاق على خفض للإنتاج.

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وأضاف في حديثه مع تلفزيون "النهار" أن الجزائر اتفقت يوم الجمعة مع المنتجين الآخرين على أن "عدم التوصل إلى قرار سيكون له تأثير سلبي جدا على المنتجين. نحتاج إلى قرار سريع لتحقيق التوازن في السوق".

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من الربع وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد في 29 عاما، بعد أن أوقدت السعودية فتيل حرب أسعار في السوق.

وتعود هذه التطورات في سوق النفط إلى فشل تحالف "أوبك +" الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، وذلك بعد تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس "كورونا".

المصدر: وكالات