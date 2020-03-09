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سوق الأسهم السعودية تسجل تراجعا حادا وإيقاف التداول في بورصة الكويت

مال وأعمال

سوق الأسهم السعودية تسجل تراجعا حادا وإيقاف التداول في بورصة الكويت
Reuters AY/AS /JAS
مؤشرات الأسواق -أرشيف-
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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، بأكثر من 400 نقطة وبنسبة 6.5 % وتوقف عند 6407 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات.

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وشهدت جلسة التداول تراجعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها كل من "سابك" و"مصرف الراجحي" و"الأهلي التجاري"، فيما تم تداول سهم "أرامكو السعودية" عند 28.10 ريال (- 6 %).

وشهدت بورصة الكويت للأوراق المالية إيقاف التداول للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة عقب تجاوز الخسائر نسبة الـ10 %.

ويأتي انخفاض مؤشر السوق متأثرا بالهبوط الحاد في أسعار النفط بعد فشل منظمة "أوبك" وروسيا في الاتفاق على تعميق خفض الإنتاج، فيما تتزايد المخاوف من حدة انتشار فيروس كورونا عالميا.

المصدر: وكالات

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