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للأسبوع الثاني على التوالي.. الدولار يواصل صعوده أمام الجنيه في مصر

مال وأعمال

للأسبوع الثاني على التوالي.. الدولار يواصل صعوده أمام الجنيه في مصر
Reuters
الدولار
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واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في مصر، للأسبوع الثاني على التوالي مع زيادة مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

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الدولار يواصل الصعود في مصر
الدولار يواصل الصعود في مصر

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، مقابل 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وكان الدولار قد تحول للصعود في آخر أسبوع من شهر فبراير الماضي، بعد رحلة هبوط متتالية، بفضل جذب استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم في حينه سعر الجنيه.

وكان الدولار قد سجل في 20 فبراير الماضي، أقل سعر له منذ قرار تحرير الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي عند 15.52 للشراء و15.62 للبيع.

لكنه عاد للصعود في الأسبوع الأخير من الشهر، وواصل الصعود مع بداية شهر مارس الجاري، وهو ما فسره مصرفيون بأنه نتيجة لخروج بعض أموال المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون وسندات الخزانة".

وقال مصرفيون، وفقا لموقع "مصراوي" المصري، إن زيادة سعر الدولار يعود لسبب خروج هذه الأموال، في إطار موجة لخروج بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، تأثرا بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق والاقتصاد العالمي، والمخاوف من تفاقم آثاره الاقتصادية على الدول المختلفة.

المصدر: مصراوي

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