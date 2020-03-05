دول "أوبك+" لم تتوصل إلى توافق بشأن تمديد اتفاق انتاج النفط

قال وزير الطاقة في كازاخستان نورلان نوجاييف، اليوم الخميس، إن أوبك ومصدري النفط غير الأعضاء في المنظمة لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن معايير تمديد لاتفاقهم لإنتاج النفط.

وصرح نوجاييف بأن الأطراف تبحث حاليا تمديد الاتفاق القائم إلى الربع الثاني، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل السوق، بحسب تقرير لوكالة "تاس".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت "أوبك" في بيان أن منظمة الدول المصدرة للبترول، اتفقت على خفض إضافي في إنتاج النفط بواقع 1.5 مليون برميل في اليوم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

واتفقت المنظمة على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020، لدعم الأسعار في ظل تفشي فيروس كورونا، كما تم الاتفاق على أن يتم العودة إلى الخفض الحالي والبالغ 2.1 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، لكن المنظمة اشترطت انضمام روسيا للاتفاق.

واليوم عقدت دول منظمة "أوبك" اجتماعا على أن تعقد دول تحالف "أوبك+" اجتماعا آخرا يوم الجمعة لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الاتفاق.

وتعقد "أوبك" وحلفائها من خارج المنظمة بقيادة روسيا، في إطار تحالف "أوبك+"، اجتماعات هذا الأسبوع للبت بمصير اتفاق خفض الإنتاج الحالي، الذي ينتهي في نهاية مارس الجاري.

وتعمل "أوبك" على خفض الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا منذ مطلع يناير الجاري، لكن هذا لم يكن كافيا للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا على الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، والاقتصاد العالمي مع توقف العمل بالمصانع وتقلص السفر وتباطؤ أنشطة أخرى مما يكبح الطلب على النفط.

المصدر: وكالات