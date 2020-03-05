روسيا.. مهن "ستندثر" في المستقبل

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال محاضرة في جامعة روسية اليوم، عن مهن "ستندثر" في روسيا بسبب تطور التكنولوجيا الجديدة.

وقال سيلوانوف: "هناك عدد من المهن التي تحتضرالآن، وستنقرض في المستقبل لن تكون هناك مهنة المحاسب والحارس، حيث يمكن الاستعاضة عن الحراس بأنظمة المراقبة والكاميرات".

وأضاف، أن ذلك سيحدث تزامنا مع اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، يهدد مجموعة من المهن، وذلك كون التكنولوجيات المتطورة تخلق فرصا جديدة.

المصدر: "تاس"