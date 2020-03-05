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الصين ترصد المليارات للحرب ضد كورونا

مال وأعمال

الصين ترصد المليارات للحرب ضد كورونا
Reuters
الصين ترصد المليارات للحرب ضد كورونا
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قال نائب وزير المالية الصيني، شو هونغ تساي، إن بلاده خصصت 110.48 مليار يوان (15.93 مليار دولار) لتمويل الجهود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، اعتبارا من الرابع من مارس الجاري.

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وأضاف المسؤول، في إفادة صحفية اليوم الخميس، أن الصين ستضمن سلاسة عمل الحكومات المحلية في ظل تفشي الفيروس، وأن وزارة المالية ستؤمن الاحتياجات المالية لإقليم هوبي، وهو بؤرة تفشي المرض.

وشهدت الصين ارتفاعا في عدد حالات الإصابة الجديدة اليوم، خاصة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، التي يعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة بسوق فيها أواخر العام الماضي.

(الدولار = 6.9334 يوان)

المصدر: "رويترز"

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