ارتفاع سعر الذهب في مصر على خطى الأسواق العالمية

قفزت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الأربعاء، بنحو كبير، وذلك على خلفية صعود أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية بعد قرار المجلس الفدرالي الأمريكي.

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وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن سعر غرام الذهب الواحد ارتفع بنحو 24 جنيها ما يعادل نحو 1.53 دولار.

ونقل موقع "مصراوي" عن رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية ناجي فرج، أن سعر غرام الذهب من عيار 21 صعد 720 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 696 جنيها أمس.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى نحو617 جنيها، وسعر غرام المعدن من عيار 24 إلى نحو 823 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 5760 جنيها.

وجاءت قفزة أسعار الذهب في مصر على خطى ارتفاع أسعار الأصفر الرنان في الأسواق العالمية بعدما خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" ارتفع سعر أونصة الذهب في البورصات العالمي أمس بنحو 51.5 دولار، حيث أغلق تعاملات الثلاثاء عند 1640.9 دولار للأونصة.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الذهب خلال نحو شهر في الأسواق العالمية:

Bloomberg

(الدولار = 15.65 جنيه مصري)

المصدر: وكالات