الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة بنصف نقطة

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الثلاثاء سعر فائدة الأموال الاتحادية بواقع نصف نقطة مئوية بنطاق من 1.25 إلى 1.00 بالمئة.

وقالت وكالة رويترز إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.

وأفاد مجلس الاحتياطي في بيان، بأنه قرر خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25%.

وأضاف "أسس الاقتصاد الأمريكي ما زالت قوية، لكن فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي"، مشيرا إلى أنه "وفي ضوء هذه المخاطر ودعما لتحقيق أهدافها لتعظيم التوظيف واستقرار الأسعار، قررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اليوم خفض النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية".

ويعكس قرار مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر في 17 و18 مارس مدى الإلحاح الذي يشعر به المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع ركود عالمي محتمل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى في نهاية شهر فبراير أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعاته للسياسة النقدية للعام 2020.

وقالت اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، حينها، إن قرار الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50 بالمئة و1.75 بالمئة اتخذ بالإجماع.

المصدر: رويترز