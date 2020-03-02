كيف سينعكس انتشار كورونا في الصين على أسعار التجزئة بالأردن؟

أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن الأسواق المحلية لن تشهد ارتفاعا في أسعار السلع الصينية خصوصا الملابس والألعاب والأجهزة الكهربائية.

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وجاء هذا التصريح بعد أن شهدت الأسواق الأردنية حالة من الترقب لتطورات الأوضاع في الصين جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وسط توقعات بارتفاع كبير سيطال أسعار مختلف السلع خلال الفترة المقبلة.

وأشار توفيق إلى أن البضائع شحنت للأردن قبل انتشار الفيروس، وأن السوق الأردنية تشهد الآن حالة من الركود، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أردنية.

من جانبه أكد نقيب تجار الألبسة منير دية، أن أسواق الألبسة الأردنية لن تتأثر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لأن الكميات التي استوردت للموسم الصيفي تغطي احتياجات السوق للفترة المقبلة.

وقال دية إن عددا من التجار يستوردون من أسواق أخرى كالسوق التركية كمورد أساسي والمصرية وبعض دول الاتحاد الأوروبي للماركات العالمية، وعدد من مصانع جنوب شرق آسيا لبعض الأصناف.

ويشهد انتشار فيروس كورونا تباطؤا في الصين، خلافا لباقي دول العالم، وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنها رصدت أمس 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، في مؤشر على انخفاض ملموس عن يوم السبت الذي سجل 573 إصابة.

المصدر: وكالات