كورونا يسلب 5 أثرياء روس 6 مليارات دولار في يوم واحد  

قالت مجلة "فوربس"، إن فيروس كورونا تسبب بخسارة خمسة من أغنى أثرياء الروس ما مجموعه 6.06 مليار دولار في يوم واحد، بسبب انهيار البورصات على خلفية انتشار كورونا في العالم.

ووفقا لخبراء المجلة، خسر رئيس ومالك شركة "لوك أويل" وحيد ألكبيروف 1.6 مليار دولار لتهبط ثروته إلى 22.5 مليار دولار.

وخسر صاحب شركة "نوريلسك نيكيل" فلاديمير بوتانين 1.4 مليار دولار، وبقي لديه ثروة بقيمة 26 مليار دولار، ورئيس مجلس إدارة شركة "نوفاتيك" ليونيد مايكلسون خسر 1.2 مليار دولار وتراجعت ثروته إلى 22.5 مليار دولار.

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وخسر فلاديمير ليسين، الذي يمتلك مصنع نوفوليبتسك للمعادن 910 ملايين دولار وقدرت "فوربس" ثروته حاليا بـ21.3 مليار دولار، وفقد المالك المشارك لشركة "سيفر ستال" أليكسي مورداشوف 948 مليون دولار خلال يوم واحد، وقدرت المجلة المتبقي من ثروته بـ19.9 مليار دولار.

المصدر: تاس