السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لـ7 دول

قررت السعودية تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية وعند الوصول بشكل مؤقت لرعايا 7 دول، وذلك كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت وزارة السياحية في تغريدة، إنها قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية للقادمين من الصين، وإيطاليا، وكوريا، واليابان، وماليزيا، وسنغافورة، وكازاخستان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة.

كما قررت الوزارة السعودية تعليق العمل بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها.

تعليق إصدار التأشيرات السياحية مؤقتا لسياح بعض الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد#وزارة_السياحةhttps://t.co/e8IrFWFuPnpic.twitter.com/7JF4Fg3Fcu — وزارة السياحة (@Saudi_MT) February 27, 2020

كذلك أعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، لكنها أكدت على عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي الإجراءات السعودية كإجراء احترازي بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليج، وأكدت الرياض أن هذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

المصدر: RT