مصر تطلق مشروعا بيئيا ضخما في البحر الأحمر

أعلن نقيب الزراعيين في مصر سيد خليفة، عن البدء في مشروع استزراع غابات المانغروف المصرية في البحر الأحمر.

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وأوضح أن مصر لديها خطة طموحة للتوسع في غابات المانغروف بإطلاق أكبر مشروعاتها على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في تحقيق قيمة اقتصادية تجنيها الدولة من هذه الغابات وتحسين الأوضاع البيئية في المنطقة لصالح السكان المحليين ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ مشروع الإكثار والتوسع في مساحات المانغروف بساحل البحر الأحمر، كأحد تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكثيف مشروعات السياحة البيئية والاستفادة من المحميات الطبيعية في تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح، أن التوسع في زراعة أشجار المانغروف على ساحل البحر الأحمر يهدف لتعظيم إمكاناتها الاقتصادية والبيئية والسياحية التي تنعكس على الاقتصاد القومي وتشكل أحد أركان تطبيق البحوث العلمية في هذا المجال الواعد الذي يشكل أيضا أحد الخطط الطموحة للدولة لتنمية شواطئها والاستفادة من الميزة النسبية للبحوث في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف خليفة، أنه يمكن الاستفادة من مشروع تنمية غابات المانغروف لأنها تعد أحد المراعي المتميزة لتغذية النحل، لإنتاج أفخر أنواع عسل النحل في العالم والأغلى من ناحية القيمة الغذائية فضلا عن إنه الأعلى سعرا في الأسواق الدولية.

المصدر: وكالات